Благовещенск, , 05:53 — REGNUM За счёт средств федерального бюджета Приамурье получило 120 тысяч доз препарата «Рабистав», который с наступлением тепла будет размещён в природной среде, в местах обитания волков, лисиц и енотовидных собак.

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«В первую очередь вакцина рассчитана на лисиц, волков и енотовидных собак. Именно эти животные чаще всего переносят бешенство в Приамурье. Препарат имеет привлекательный для хищников запах и вкус», — цитирует начальника управления ветеринарии Приамурья Сергея Самохвалова ПортАмур.

Нужно отметить, что в 2019 году было выявлено семь хищников с вирусом бешенства: три волка, три лисы и енотовидная собака. Массовое распространение предотвращается благодаря вакцинации, начало которой было положено прошлой весной.

Как сообщало ИА REGNUM, четыре новых очага бешенства зафиксированы в Самаре.