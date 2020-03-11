Каракас, , 05:43 — REGNUM Случаев заболевания коронавирусом COVID-19 в Венесуэле не выявлено, но власти страны готовы к его появлению на своей территории, заявил венесуэльский президент Николас Мадуро, 10 марта передает телеканал TeleSUR.

Он отметил, что все подозрительные случаи, ранее отмеченные в республике, не подтвердились.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 марта два первых случая заболевания коронавирусом были зарегистрированы в Боливии.

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