Благовещенск, , 05:34 — REGNUM Полиция Приамурья, впервые с 2016 года получила новые служебные автомобили, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

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На площади Победы в Благовещенске состоялась торжественная передача 77 новых служебных автомобилей «УАЗ-Патриот» и Skoda Octavia сотрудникам полиции.

«Пополнение нашего автопарка позволит качественно обеспечивать безопасность дорожного движения. Желаю выполнять поставленные перед вами задачи с достоинством и честью», — обратился к личному составу врио начальника УМВД России по Приамурью Виктор Марченко.

Новые автомобили направятся для несения службы в различные районы Приамурья, в том числе самые удалённые, со сложной дорожной обстановкой.

«Очень важно, чтобы все наши дорожные службы были укомплектованы современной и качественной техникой. Экипажи, укомплектованы в соответствии с современными требованиями. Уверен, все принимаемые меры помогут сделать дороги безопаснее, снизить аварийность и смертность», — сказал губернатор области Василий Орлов.

Как сообщало ИА REGNUM, новые автомобили поступили в УМВД Ростовской области.