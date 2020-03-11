Новосибирск, , 05:29 — REGNUM В Новосибирской области в суд направлено уголовное дело о незаконной охоте на медведя. Ранее в полицию с заявлением обратились охотоведы. Они обнаружили в 7 километрах от села Иванкино Каргатского района останки туши медведя. Стрелявшего нашли по фотографии в социальной сети, сообщает региональное управление МВД РФ.

«Как выяснили полицейские, подозреваемый находился на территории заказника в Каргатском районе, где, обнаружив медведя, убил его одним выстрелом из ружья. После этого мужчина сделал на фоне убитого медведя фотографию, которую впоследствии выложил в социальную сеть. Разделанную тушу животного и шкуру злоумышленник отвез на гусеничном тракторе по месту жительства», — уточнили в полиции, отметив, что инцидент произошёл в августе 2019 года.

Охотником оказался 64-летний житель города Обь Новосибирской области. Сумма ущерба природным ресурсам региона составила 300 тысяч рублей. Мужчина дал признательные показания и возместил причиненный ущерб в полном объёме. Уголовное дело по статье «Незаконная охота» направлено в суд для рассмотрения по существу.