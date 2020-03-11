Новосибирск, , 05:16 — REGNUM В Новосибирской области стоимость минимального набора продуктов питания в феврале 2020 года составила 4 224,94 рубля. По сравнению с январём она увеличилась на 0,1%, с начала года — на 1,1%. Такие данные приводит Новосибирскстат.

«В структуре стоимости набора преобладают хлеб, крупы и макаронные изделия — 28,5%, на долю молочных продуктов приходится 22,1%, мяса и мясопродуктов — 17,4%, плодов и овощей — 14,1%, рыбы — 5,1%, жиров — 5,1%, чая, соли и специй — 3,8%, яиц — 2,1%, сахара и кондитерских изделий — 1,8%», — уточнил региональный орган статистики.

Отмечается, что в феврале текущего года по сравнению с аналогичным месяцем 2019 года выросла доля хлеба, круп, молочных продуктов, мяса, но снизилась доля овощей, чая, соли и сахара, яиц и кондитерских изделий.