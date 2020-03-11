Сан-Франциско, США, , 05:00 — REGNUM Неполадки в работе социальной сети Twitter отмечены пользователями ряда стран ночью с 10 на 11 марта. Это следует из данных мониторинга, которые публикует сервис Downdetector, отслеживающий работу самых популярных интернет-ресурсов.

Сбои в работе Twitter чаще всего фиксируют пользователи из США, Великобритании, Франции, Израиля и Японии. В России некорректная работа социальной сети была зафиксирована пользователями из Москвы.

Больше всего жалоб поступило на невозможность зайти на сайт сети — 67%. Неполадки в работе приложений обнаружили 20% пользователей iPhone или iPad и 11% пользователей Android.