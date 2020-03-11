Новосибирск, , 04:50 — REGNUM За первую неделю марта в новосибирское отделение Пенсионного фонда России поступило 25 заявлений на материнский капитал в связи с рождением первого ребёнка.

Напомним, согласно подписанному президентом РФ федеральному закону, семьи, в которых первенец рождён или усыновлён, начиная с 1 января 2020 года, получили право на материнский капитал в размере 466 617 рублей.

В новосибирской отделении ПФР уточнили, что с начала действия программы материнского капитала в регионе выдано уже более 192 тыс. сертификатов, порядка полутора тысяч — в 2020 году.