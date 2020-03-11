Панама, , 04:43 — REGNUM В Панаме зафиксирован первый случай смерти в результате заболевания COVID-19, сообщает пресс-служба панамского министерства здравоохранения на официальной странице в Twitter.

«8 марта от осложнений, связанных с диабетом и пневмонией, скончался 64-летний житель Панамы», — говорится в заявлении.

Также панамский минздрав заявил о семи новых случаях заражения коронавирусом нового типа. Все они являются гражданами Панамы. Местные власти уже заявили об отмене школьных занятий и массовых мероприятий до 7 апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 марта в Панаме был выявлен первый случай заболевания COVID-19. Первым пациентом оказалась 40-летняя женщина, вернувшаяся из Испании.

Читайте ранее в этом сюжете: Первый случай коронавируса зафиксирован в Панаме