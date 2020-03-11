Владивосток, , 04:59 — REGNUM Во Владивостоке более тысячи строителей музейно-театрального комплекса на острове Русский в среду, 11 марта, устроили стихийную забастовку.

Читайте также: Строителям космодрома «Восточный» задолжали 175 млн рублей

Люди требуют от руководства компании «СтройТрансГаз-Восток» (СТГ-Восток) отдать часть невыплаченной зарплаты за февраль, жалуются на антисанитарию, отсутствие рабочего инвентаря, плохое питание и неоплачиваемые переработки, пишет ИА PrimaMedia.

Как рассказали рабочие, в строительстве задействовано около двух тысяч человек, но на митинг вышла только половина, так как представители ночной смены в настоящее время находятся на отдыхе в городе.

«Зарплату людям урезали наполовину. В прошлом месяце заплатили по 120−130 тысяч, в этом 45−57, а кому-то и по 20−24 тысячи рублей. Деньги за оплату дороги также не возвращают», — рассказали митингующие.

Вернуться к работе митингующие намерены только после выплат всех задолженностей.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году строителям космодрома «Восточный» в Амурской области работодатели задолжали 175 млн рублей.