Кемерово, , 04:40 — REGNUM В Кузбассе в 2019 году следователи следственного управления СКР раскрыли и расследовали 137 преступлений прошлых лет.

«Раскрыто восемь убийств, восемь преступлений о причинении тяжкого вреда здоровью, четыре преступления против половой неприкосновенности и так далее. В суд с обвинительными заключениями направлено 118 уголовных дел, из них пять убийств», — уточнили в СУ СКР по Кемеровской области.

В ведомстве отметили, что приоритетными становятся уголовные дела о тяжких и особо тяжких преступлениях, по которым сохранились вещественные доказательства.

В СКР подчеркнули, что работа по изучению и расследованию уголовных дел прошлых лет будет продолжена, потому что безнаказанность преступников «влечёт за собой «привыкание» населения к совершению преступлений, снижению общего уровня моральной требовательности».