Скопье, , 08:18 — REGNUM Подавляющее большинство граждан северной Македонии требуют запрета функционирования казино в населенных пунктах.

Об этом говорят результаты опроса, проведенному Институтом политических исследований для нужд организаций «Детектор», опубликованные 10 марта этого года.

77,7% опрошенных выступают за ограничение числа казино и баст (заведений, в которых проходят трансляции спортивных мероприятий и делаются ставки на спорт), против такой меры выступает только 14,8% опрошенных.

Около 79% опрошенных выступает за запрет деятельности казино и баст в населенных пунктах, против запрета выступает 14% опрошенных.

75% опрошенных выступают за обложение казино и баст повышенным налогом.

При этом 75,9% опрошенных заявляют, что никогда не испытывали удачу в подобных заведениях. Об этом заявили 88% опрошенных женщин и 63,8% мужчин.

Из тех, кто посещают басты, 46,7% заявляют, оставляют там до 500 денаров в месяц, 37,7% — от 500 до 1000 денаров, 7% — от тысячи до пяти тысяч денаров и 2,9% свыше 5000 денаров в месяц.

52% опрошенных считают, что государство не должно участвовать в игорном бизнесе, при этом 38,1% считают, что именно государство и должно администрировать игорные заведения.

При этом 76,4% опрошенных выступают против закупки государством игровых аппаратов.

В опросе, проходившем с 10 по 13 февраля 2020 года, приняли участие 1104 македонца.

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