Новосибирск, , 04:22 — REGNUM На туристическом портале Новосибирской области появились рекомендации воздержаться от рабочих и личных поездок в неблагополучные в эпидемиологическом отношении страны, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Сообщаем о продлении до 1 апреля 2020 года действия рекомендаций воздержаться от участия российских делегаций в международных мероприятиях, в том числе спортивных, проводимых на территории Китая, а также распространении данных рекомендаций на мероприятия, проводимые на территории Ирана, Кореи и Италии, — говорится в сообщении.

Кроме того новосибирских туроператоров и турагентов предупредили о необходимости обязательно информировать туристов, планирующих поездки в эти страны, о возможном риске заражения коронавирусом и предлагать «более благополучные в эпидемиологическом отношении» страны.