Редвуд-Сити, США, , 04:22 — REGNUM Electronic Arts выложила в сеть трейлер предстоящего ремастера (старая видеоигра с обновлённой графикой и новыми функциями) популярной стратегии в реальном времени Command & Conquer. Видео было опубликовано 10 марта на YouTube-канале компании.

В ролике Electronic Arts сообщила, что в пакет Command & Conquer Remastered Collection войдут игры Tiberian Dawn и Red Alert. Издатель назвал дату выхода игр: их релиз запланирован на 5 июня 2020 года. Компания также объявила о начале приёма предзаказов в сервисах Steam и Origin, цена пакета по предзаказу составляет 1499 рублей (в Steam).

Релиз оригинальной игры Command & Conquer на ПК состоялся в 2015 году. Стоит отметить, что ещё большую популярность получило продолжение Command & Conquer: Red Alert, которое вышло в 1996 году.

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