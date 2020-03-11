Пекин, , 04:20 — REGNUM На материковой части Китая выявлено 10 новых «импортных» случаев заражения COVID-19, сообщает 11 марта агентство Синьхуа.

Таким образом общее число «импортных», то есть привнесенных из-за рубежа случаев достигло 79, сообщили в Национальное комиссии здравоохранения КНР. Из 10 новых импортных случаев шесть приходятся ан Пекин, два на Шахнай и по одному на провинции Шаньдун и Ганьсу.

Кроме того, в провинции сообщили о 24 новых случаях заражения коронавирусом в Китае, включая 13 в эпицентре эпидемии провинции Хубэй. Общее число заразившихся инфекцией достигло 80 778 человек в Китае.