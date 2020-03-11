Пекин, , 04:15 — REGNUM За прошедшие сутки в Китае из больниц было выписано 1578 человек, переболевших новым коронавирусом, сообщает 11 марта агентство Синьхуа.

Как отметили в Национальной комиссии здравоохранения КНР, в общей сложности 61 475 человек были выписаны из больниц по выздоровлению от COVID-19 за все время эпидемии в Китае.

Общее число заразившихся этой инфекцией в стране достигло 80 778 человек, а число погибших составило 3158 человек на данный момент. За прошедшие сутки от вируса скончались еще 22 человека по всей стране.

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