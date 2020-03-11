Токио, , 04:11 — REGNUM В Японии рынок игровых консолей показывает рост третий год подряд, при этом большую часть продаж среди видеоигр составляют онлайн-игры. Об этом 11 марта сообщил портал Screen Rant.

По мнению издания, существует взаимосвязь между этими сегментами рынка: около $1,05 млрд (примерно 25% от общего оборота рынка видеоигр) приходится на различный онлайн-контент, такой, как подписки, микротранзакции и дополнения (DLC). По мнению автора статьи, с выходом Xbox Series X и PlayStation 5 эта тенденция будет лишь набирать силу.

Стоит отметить: ожидается, что Sony и Microsoft выведут на рынок свои консоли нового поколения в конце 2020 года. В феврале 2020 года СМИ сообщили, что ожидаемая цена PlayStation 5 составит не менее $470.

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