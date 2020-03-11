Ла-Пас, , 04:04 — REGNUM Два первых случая заболевания коронавирусом COVID-19 на территории Боливии подтвердили власти республики, 10 марта сообщает газета El Deber со ссылкой на главу минздрва страны Анибала Круса.

Инфекция выявлена у двух женщин — 60 и 65 лет, недавно побывавших в Италии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее случаи заражения коронавирусом выявлены в девяти странах Латинской Америки.

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