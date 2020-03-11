Владивосток, , 04:35 — REGNUM План 2019 года по увеличению объёмов жилищного строительства и благоустройству общественных территорий в Приморье перевыполнен, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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В течение 2019 года в рамках реализации национального проекта «Жильё и городская среда» в Приморье было введено в строй 550 тысяч квадратных метров жилья при том, что было запланировано ввести только 458 тысяч «квадратов».

"Также по нацпроекту в Приморье преобразились 76 парков, скверов, набережных, площадей и других общественных пространств. Кроме того, 1088 объектов были благоустроены по краевой программе «1000 дворов», — сообщили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году в Приморье было ликвидировано почти 11 тысяч квадратных метров аварийного жилья, признанного непригодным для проживания.