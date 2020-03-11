Пекин, , 03:45 — REGNUM Грузовые поезда между Китаем и Европой стали ходить чаще и без перебоев, а их общее число достигло 1132 за первые два месяца 2020 года, сообщает 10 марта агентство Синьхуа.

Данный показатель оказался на 6% выше, чем за аналогичный период годом ранее, сообщили в Национальной комиссии развития и реформы КНР. Грамотное управление движением поездов сыграло важную роль в профилактике и распространении эпидемии нового коронавируса и стабилизации внешней торговли.

Ответственные структуры Китая приняли целый ряд мер, включающие ускорение прохождение таможенного оформления поездов, что значительно ускорило их движение и позволило еще сильнее нарастить объемы перевозок.

Первые прямые поезда из Китая в Европу начали ходить в 2011 году в рамках инициативы строительства «Нового шелкового пути» с целью развития торговли между Китаем и Европой.