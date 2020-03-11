Токио, , 03:35 — REGNUM Компания Sony заявила, что пока она не планирует переводить на платформу ПК другие свои эксклюзивы, кроме Horizon: Zero Dawn. Об этом 10 марта сообщил портал Screen Rant.

По словам руководителя PlayStation Worldwide Studios Хермена Хюльста, портирование Horizon: Zero Dawn на ПК даст компании возможность показать геймерам «то, что они упустили». При этом подобный шаг Sony не означает, что другие эксклюзивы PlayStation впоследствии также выйдут на этой платформе, компания и дальше будет сосредоточена на выпуске игр для PS4 и PS5.

Страница Horizon: Zero Dawn уже появилась в известном сервиcе Steam. Ожидается, что игру можно будет приобрести в онлайн-магазине летом 2020 года.

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