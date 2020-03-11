Вена, , 03:53 — REGNUM Введённый в Австрии из-за коронавируса запрет на проведение мероприятий в помещениях с участием более 100 человек распространяется и на рестораны. Об этом 10 марта министр социальных дел, здравоохранения, защиты прав потребителей Австрии Рудольф Аншобер заявил в эфире телеканала ORF-2.

«Там также будет действовать ограничение из указа, который сейчас вступает в силу. Для них действуют такие же правила», — ответил министр на вопрос, могут ли в ресторане одновременно присутствовать более 100 человек. По его словам, закрепление этого правила везде, где это только возможно, должно «сократить социальные контакты и угрозу заражения».

Также, по словам Аншобера, ограничение распространяется и на кинотеатры, которые состоят из нескольких кинозалов. Что касается венского метрополитена, то его работу не стали ограничивать, чтобы не парализовать работу жизненно важной транспортной общественной инфраструктуры.

Как сообщало ИА REGNUM, в Австрии на 10 марта новый тип коронавируса выявлен у 157 человек. При этом, 45 случаев заражения выявлены за последние сутки.

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