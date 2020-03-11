Сингапур, , 03:24 — REGNUM 1631 человек пассажиров итальянского круизного лайнера Costa Fortuna, который прибыл порт Сингапура, покинули судно после проверки на симптомы коронавирусной инфекции, 11 марта сообщает газета The Straits Times.

Отмечается, что большая часть из них покинет Сингапур до конца дня.

Как сообщало ИА REGNUM, Costa Fortuna вернулся в сингапурский порт 10 февраля после двухнедельного плавания. За время круза корабль должен был остановиться в ряде стран Юго-Восточной Азии. Власти Малайзии и Таиланда запретили лайнеру приближаться к своим портам, ссылаясь на присутствие на борту более 60 граждан Италии.

Читайте ранее в этом сюжете: В Сингапуре число заразившихся коронавирусом выросло до 150