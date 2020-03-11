Монтевидео, , 03:00 — REGNUM Океанографическое исследовательское судно ВМФ России «Адмирал Владимирский» завершило программу захода в Монтевидео и возвращается в Антарктиду для продолжения исследований в море Беллинсгаузена. Об этом 10 марта сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В уругвайский порт Монтевидео судно прибыло 5 марта для пополнения запасов и отдыха экипажа. За четыре дня пребывания в порту на борту российского исследовательского судна с визитом побывали посол России в Уругвае Николай Софинский, представители Русской православной церкви, клуба «Максим Горький», ВМС Уругвая и научного сообщества.

Для курсантов Военно-морского училища Уругвая на «Адмирале Владимирском» была проведена экскурсия. Российские моряки и представители Русского географического общества посетили училище с ответным визитом. Также в порту Монтевидео состоялся футбольный матч экипажа с уругвайскими военными моряками.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 марта океанографическое исследовательское судно «Адмирал Владимирский», после посещения Антарктиды исследовавшее море Беллинсгаузена, прибыло в уругвайский порт Монтевидео для пополнения запасов и отдыха экипажа.

С декабря 2019 года «Адмирал Владимирский» следует по маршруту кругосветной экспедиции ВМФ, посвященной 200-летию открытия Антарктиды русскими моряками и 250-летию со дня рождения И. Ф. Крузенштерна. Экспедиция, которая проводится в тесном взаимодействии с Русским Географическим Обществом, завершится в июне 2020 года.

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