Лондон, , 02:45 — REGNUM У министра здравоохранения Великобритании Надин Доррис анализ на коронавирус нового типа показал положительный результат. Об этом политик сообщила на своей странице в Twitter.

«Спасибо за добрые пожелания. Известия, конечно, достаточно паршивые, но я надеюсь, что худшее позади. Я больше переживаю за свою 84-летнюю мать, которая ухаживает за мной и уже начала кашлять. Ее проверят завтра. Берегите себя и не забывайте мыть руки», — заявила она.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 10 марта, в Великобритании шесть человек скончались от заболевания COVID-19. Всего в стране зафиксирован 321 случай заражения коронавирусом нового типа.

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