Прага, , 02:40 — REGNUM Число пациентов с диагнозом коронавирус COVID-19 в Чехии достигло 61, из них 21 — заболевшие за последние сутки, заявил глава чешского минздрава Адам Войтех, 10 марта в эфире гостелевидения страны.

По словам Войтеха, у всех болезнь пациентов протекает нормально и без осложнений. Он также отметил, что большая часть заразившихся совершали поездки в Италию.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 марта генсек Чешской хоккейной ассоциации Мартин Урбан заявил, что чешский этап Еврохоккейтура может пройти с пустыми трибунами из-за COVID-19.

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