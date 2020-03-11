Асунсьон, , 02:38 — REGNUM Власти Парагвая распорядились закрыть на две недели учебные заведения страны и запретить массовые мероприятия из-за угрозы распространения коронавируса нового типа. Об этом сообщил парагвайский минздрав на официальной странице в Twitter.

«Приостановлены занятия в образовательных учреждениях на 15 дней», — сообщает ведомство.

Также запрет коснется концертов, религиозных и политических мероприятий, как на улице, так и в закрытых помещениях.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 марта в Парагвае был выявлен первый случай заражения коронавирусом нового типа.

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