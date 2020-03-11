Бейрут, , 02:23 — REGNUM В Ливане заражение коронавирусом 10 марта выявили ещё у 11 человек, а общее число заболевших граждан достигло 52. Об этом сообщает портал An Nashra со ссылкой на Минздрав Ливана.

«За прошедшие сутки опасная инфекция выявлена ещё у 11 пациентов, трое из них находятся в критическом положении», — говорится в пресс-релизе ведомства.

Основным местом размещения больных коронавирусом является госпиталь им. Рафика Харири при Ливанском университете.

Ранее министерство здравоохранения Ливии информировало, что 10 марта от коронавируса скончался гражданин страны, вернувшийся в город Библос из поездки в Италию.

В связи с угрозой коронавируса, с февраля в Ливане действует временный запрет на въезд для граждан Китая, Южной Кореи, Италии и Ирана. С 9 марта национальная авиакомпания Middle East Airlines отменила рейсы в Саудовскую Аравию, Кувейт и Катар.

В стране как минимум до конца марта закрыты кинотеатры, стадионы, выставочные залы и развлекательные центры. Ещё на одну неделю продлены вынужденные каникулы во всех учебных заведениях.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 марта власти Ливана подтвердили девять новых случаев заражения коронавирусом, а общее число заболевших достигло 41 человека.

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