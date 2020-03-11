Бухарест, , 01:44 — REGNUM Количество пациентов с диагнозом COVID-19 на территории Румынии достигло 29 человек, 10 марта передает телеканал Digi 24 со ссылкой на группу стратегического взаимодействия по ситуации с коронавирусом.

Из этого количества за последние сутки заразились четверо человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 марта румынское руководство запретило в Италию по крайней мере до 23 марта в связи с опасностью распространения инфекции.

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