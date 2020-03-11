Анкара, , 01:43 — REGNUM Подтвержден первый случай заболевания COVID-19 в Турции, заявил глава турецкого минздрава Фахреттин Коджа в эфире телеканала NTV.

По его словам, зараженный коронавирусом нового типа является гражданином Турции. Сейчас врачи оценивают его состояние как стабильное, его поместили в изолятор для предотвращения распространения COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 марта в Грузии был выявлен первый случай заражения коронавирусом нового типа у несовершеннолетнего пациента. Отмечается, что 12-летнего ребенка доставили в инфекционную больницу после подтверждения диагноза.

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