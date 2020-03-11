Иерусалим, , 01:32 — REGNUM Количество заболевших коронавирусом COVID-19 на территории Израиля достигло 70 человек, 11 марта сообщает минздрав государства.

По данным ведомства, среди заразившихся есть те, кто недавно находился в ряде европейских стран и США.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 марта в связи с угрозой распространения коронавируса израильские власти ввели двухнедельный карантин для всех въезжающих в Израиль лиц.

Читайте также: Власти Израиля ввели карантин для всех въезжающих в страну