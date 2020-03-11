Тегусигальпа, , 01:25 — REGNUM Правительство Гондураса приостановила авиарейсы для депортации своих граждан из Мексики из-за угрозы распространения коронавируса нового типа, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление замминистра иностранных дел страны Нелли Херес.

Сообщается, что мигрантов перестанут вывозить обратно в Гондурас из-за отсутствие выделенных мест для карантина, куда необходимо помещать выявленных заболевших в аэропорту. При этом большая часть депортированных гондурасцев прибыла из Мексики на автобусах.

Однако автобусное сообщение продолжит функционировать. При этом в ведомстве не объяснили, куда будут помещать подозреваемых на коронавирус, которых выявят на автовокзалах.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 марта число зараженных коронавирусом нового типа в Мексике достигло шести человек. Шестым пациентом стал пожилой мужчина, прибывший из Италии в тяжелом состоянии.

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