Москва, , 00:59 — REGNUM Авиасообщение с итальянскими городами приостанавливает авиакомпания «Победа» из-за введения ограничений на въезд властями Италии, 11 марта сообщается на странице лоукостера в Instagram.

Речь идет о полетах в Рим, Бергамо, Римини, Пизу и Тревизо. Полеты будут приостановлены с 11 по 31 марта 2020 года.

Клиенты авиакомпании могут сделать полный возврат билетов или использовать их на рейсах «Аэрофлота», самолеты которого курсируют в Милан, Рим, Венецию, Болонью и в обратном направлении.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 марта по всей Италии был введен особый карантинный режим, который включает запрет на собрания граждан и на внутренние передвижения.

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