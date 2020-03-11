Ростов-на-Дону, , 00:20 — REGNUM В Ростове-на-Дону покажут уникальные работы военного журналиста Анатолия Архипова. Выставка приурочена к 75-летию Великой Победы, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве.

В стенах областного музея краеведения фотолетопись участника Великой Отечественной войны получила название «В объективе — война. 1941−1945». В экспозиции — около 100 работ Анатолия Архипова, часть снимков обнародована впервые. На кадрах военных лет — солдаты, узники концлагерей и гитлеровцы, взятые в плен.

С экспозицией уже ознакомились жители Белграда, затем хроника Великой Отечественной войны в фотографиях переедет в Белоруссию.