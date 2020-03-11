Ростов-на-Дону, , 00:08 — REGNUM В Ростовской области заболеваемость ОРВИ пошла на спад. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

За прошедшую неделю (2−8 марта) на Дону к врачам с симптомами ОРВИ обратились более 17,6 тыс. человек, что ниже эпидемического порога на 14,7%. В Ростове-на-Дону зарегистрировано более 5,7 тыс. случаев, что ниже эпидпорога почти на 20%.

ИА REGNUM ранее сообщало, что эпидпорог заболеваемости ОРВИ на Дону был превышен в период с 10 февраля по 16 февраля. Затем уровень заболеваемости пошёл на спад.

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