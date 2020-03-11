Вашингтон, , 00:18 — REGNUM Режим чрезвычайной ситуации в связи с создавшейся эпидемиологической ситуацией по коронавирусу объявлен властями в американском штате Массачусетс. Об этом 10 марта сообщил журналистам на пресс-конференции губернатор штата Чарли Бейкер.

Как пояснил Бейкер, введение режима ЧС позволит проявить больше гибкости в принятии мер реагирования на вспышку заболевания.

Штат Массачусетс стал девятым по счёту штатом в США, где был объявлен режим ЧС. Местные власти принимают такое решение для того, чтобы получить больше свободы в распределении финансирования на экстренные нужды в связи с возникшей ситуацией.

Ранее ИА REGNUM сообщало о введении режима ЧС по коронавирусу в американских штатах Колорадо и Северная Каролина.

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