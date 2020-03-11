Женева, Швейцария, , 00:05 — REGNUM Общее количество инфицированных коронавирусом в мире составляет 113 702 человека, из них 80 924 в Китае. Об этом 10 марта сообщается в коммюнике Всемирной организации здравоохранения.

За прошедшие сутки количество заболевших коронавирусом возросло на 4125 человек, количество погибших от заболевания составило 203 человека. При этом в Китае число заболевших возросло лишь на 20 человек.

Общее число случаев летального исхода в результате заболевания коронавирусом составило в Китае 3170 человек, из них 17 скончались за последние сутки. За пределами Китая количество смертей достигло 872, из них за прошедшие 24 часа от инфекции погибли 186 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало о заявлении ВОЗ о реальной угрозе пандемии по коронавирусу в связи с возрастанием числа заболевших. При этом руководство ВОЗ не теряет надежды взять под контроль эпидемию с помощью решительных мер.

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