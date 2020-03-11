Кингстон, , 00:05 — REGNUM Первый случай заражения COVID-2019 зафиксирован на Ямайке. Об этом 10 марта сообщает газета Jamaica Observer со ссылкой на министра здравоохранения страны Кристофера Тафтона.

По данным ведомства, женщина, заболевшая коронавирусом, приехала 4 марта из Великобритании. Она обратилась с симптомами заболевания к врачам 9 марта и была изолирована.

Диагноз у пациентки был подтверждён 10 марта. В настоящее время уточняются контакты заболевшей.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что больные коронавирусом выявлены в более, чем 100 странах мира.

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