Вашингтон, , 00:05 — REGNUM Три случая заражения коронавирусом выявили в своих рядах вооружённые силы (ВС) США. Об этом 10 марта сообщил на брифинге для журналистов в Пентагоне начальник военно-медицинской службы комитета начальников штабов ВС США бригадный генерал ВВС Пол Фридрикс.

Генерал подтвердил информацию о трёх выявленных случаях заражения COVID-2019 в ВС США. Это военнослужащие, находящиеся на действительной военной службе. Один из них находится в Южной Корее, второй в США, третий в Европе.

Также коронавирус выявлен у одного гражданского служащего Пентагона, четверых членов семей военнослужащих либо гражданских служащих ВС и у одного подрядчика минобороны США. Самочувствие всех заболевших хорошее.

Кроме того, в настоящее время тесты на коронавирус проходят ещё шестеро военнослужащих. Фридрикс отметил, что на самом деле количество заражённых инфекцией может быть выше, чем показывает официальная статистика.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент США Дональд Трамп пообещал принять ряд мер для защиты американской экономики от разрушительного влияния эпидемии коронавируса.

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