Душанбе, , 23:16 — REGNUM По результатам очередного этапа операции «Нож», прошедшего с 1 по 7 марта, сотрудники милиции Душанбе изъяли70 единиц холодного оружия и задержали 13 человек.

По данным пресс-центра Управления МВД Таджикистана, 67 единиц ножей, два топора и одна бита были изъяты у 13 таджикистанцев, среди которых четверо несовершеннолетних. Все задержанные привлечены к административной ответственности.

Отмечается, что несколько задержанных ранее уже привлекались к административной ответственности за торговлю холодным оружием.