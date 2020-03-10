Любляна, , 23:56 — REGNUM Закрыть границу с Италией во избежание распространения коронавируса распорядился Марьян Шарец, исполняющий обязанности премьер-министра Словении. Об этом 10 марта политик сообщил в своём аккаунте в Twitter.

Как пояснил Шарец, им было дано поручение МИД и МВД закрыть границу с Италией, присоединившись таким образом аналогичному решению правительства соседней Австрии.

При этом данное ограничение не затронет грузовых перевозок. Кроме этого, в Словении предпринят ряд мер по сдерживанию распространения коронавируса. В больницах запрещено посещать пациентов, спортивные мероприятия проходят без зрителей, отменены лекции в университетах. Запрет будет действовать до нормализации эпидемиологической ситуации.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 12 подтверждённых случаях заболевания коронавирусом в Словении. По последним данным, число заболевших COVID-2019 возросло до 34 человек.

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