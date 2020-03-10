Москва, , 23:12 — REGNUM Группа Little Big в среду, 12 марта, представит композицию, с которой примет участие в международном песенном конкурсе «Евровидение-2020». Об этом сообщили 10 марта в пресс-службе Первого канала.

Как уточняется, премьера песни состоится в эфире программе «Вечерний Ургант».

Информация о композиции была своевременно и в соответствии с регламентом передана Европейскому вещательному союзу, добавили в пресс-службе.

Напомним, коллектив Little Big будет представлять Россию на ближайшем конкурсе «Евровидение», который будет проходить в нидерландском городе Роттердаме в мае 2020 года.

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