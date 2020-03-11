Тегеран, , 09:00 — REGNUM 10 марта генеральный консул Ирана в Милане заявил, что иранцам разрешено оставаться в Италии в течение 60 дней после истечения срока действия их виз. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

В своем заявлении он ответил на вопрос некоторых иранских граждан в Италии, которые обеспокоены истечением срока действия их виз после отмены рейсов между двумя странами, а также блокировки целых районов европейской страны из-за вспышки коронавируса. По словам дипломата, у иранских туристов не будет проблем с пребыванием в Италии после истечения срока действия визы при условии, что эти граждане не должны иметь судимости.

«В связи с отменой рейсов из Милана в Тегеран и обеспокоенностью некоторых иранских граждан истечением срока действия их виз сообщаем, что по согласованию с ответственными итальянскими должностными лицами и в соответствии с недавним постановлением, утвержденным в итальянском кабинете министров в отношении вспышки коронавируса, всем иностранным гражданам, которые в настоящее время находятся в Италии, будет предоставлен 60-дневный срок для пребывания в Италии после истечения срока действия их визы, и они не будут подлежать действию закона Италии о высылке», — сообщил генконсул Ирана.