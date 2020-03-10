Вашингтон, , 22:58 — REGNUM Режим чрезвычайной ситуации объявлен в американских штатах Колорадо и Северная Каролина в связи с угрозой распространения коронавируса. Соответствующее решение принято 10 марта губернаторами штатов Джаредом Полисом и Роем Купером.

По данным местных властей, на территории Колорадо за последние сутки было выявлено три новых случая заражения коронавирусом, общее число заболевших достигло 15 человек. В Северной Каролине число больных возросло с двух до семи человек.

Напомним, ранее режим ЧС был объявлен на всём западном побережье США, а также в штатах Орегон и Нью-Йорк. Общее число пациентов с коронавирусом на территории Соединённых Штатов превысило 800 человек.