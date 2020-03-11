, 08:17 — REGNUM 10 марта лидер Исламской революции аятолла Сейед Али Хаменеи согласился с предложением считать «мучениками» тех, кто погиб в борьбе со вспышкой коронавируса. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Министр здравоохранения Саид Намаки отметил, что на основании согласия лидера, весь медбратья и сёстры, потерявшие свои жизни во время борьбы с новой пандемией, считаются «мучениками».

Министр выразил признательность лидеру Исламской революции и пожелал здоровья и успехов трудолюбивым людям, которые рисковали своей жизнью, чтобы помочь стране пережить это тяжелое время.

Министерство здравоохранения Ирана объявило, что число людей, умерших от коронавируса в стране, возросло до 237, а общее число подтвержденных случаев заболевания составляет 7161 человек. По меньшей мере 2394 человека уже выздоровели от болезни в стране.