Тегеран, , 10:54 — REGNUM Иранские отряды по борьбе с оборотом наркотиков конфисковали 1561 килограмм опиума в пограничном районе Сараван юго-восточной провинции Систан и Белуджистан. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 10 марта.

10 марта командующий пограничными войсками Систана и Белуджистана второй бригадный генерал Мохаммад Моллашахи сообщил, что наркотические вещества были конфискованы в ходе двух отдельных операций за последние 24 часа.

В ходе одной из операций полиции удалось изъять 1488 кг опиума в ходе вооруженного столкновения с наркоторговцами. По словам Моллашахм, преступники бежали через границу в соседнюю страну.

В ходе другой операции полиция задержала автомобиль, пытавшийся провезти 73 кг опиума в провинцию через пограничные районы Саравана. В ходе операции был задержан один контрабандист.

По имеющимся данным, только в 2018 году иранские силы провели 1557 операций против наркоторговцев, изъяв около 807 тонн различных видов наркотических средств и психотропных веществ.