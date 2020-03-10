Уагадугу, 10 марта 2020, 22:26 — REGNUM Власти Буркина-Фасо обнаружили двоих носителей коронавируса COVID-19 — по информации минздрава африканской страны, заболевшая супружеская пара вернулась из поездки во Францию, 10 марта сообщает Agence France-Presse.
Буркина-Фасо стала 11-й страной Африки, где был обнаружен COVID-19. Ранее 10 марта коронавирус был обнаружен в Демократической Республике Конго.
Всего в мире на данный момент подтверждены около 115 тыс. случаев коронавирусной инфекции, около 4000 человек погибли от заболевания.
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