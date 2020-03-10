Париж, , 23:27 — REGNUM До 1784 человек возросло количество заболевших коронавирусом во Франции. Об этом 10 марта сообщил журналистам в ходе брифинга глава генеральной дирекции здравоохранения страны Жером Саломон.

Из общего числа заболевших скончались 33 человека, ещё 86 пациентов находятся в отделении реанимации в тяжёлом состоянии.

Жером Саломон уточнил, что скончались 19 мужчин и 14 женщин, из них 23 человека были старше 70-ти лет.

Ранее ИА REGNUMсообщало о 1412 заболевших коронавирусом и 25 погибших от заболевания во Франции.

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