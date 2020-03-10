Липецк, , 22:19 — REGNUM В Липецкой области с 11 марта вводится особый режим в учреждениях соцзащиты, работающих с пожилым населением. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе обладминистрации, соответствующие меры приняты в рамках борьбы с распространением коронавируса.

В учреждениях соцзащиты усилят контроль за санитарно-гигиеническим состоянием ведомств и соблюдением режима дезинфекции.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Липецкой области три человека с подтверждённым коронавирусом находятся на лечении, семь человек — тесные контакты заражённых — находятся под наблюдением. Также обследование на коронавирус прошли 150 человек, имевших непродолжительный контакт с больными. У них симптомов заболевания не выявили.

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