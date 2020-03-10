Липецк, , 22:08 — REGNUM В Липецкой области с 11 марта все школы, вузы, техникумы и учреждения дополнительного образования из-за коронавируса закроют на карантин. Как сообщает ИА REGNUM, соответствующее решение принял глава региона Игорь Артамонов.

Занятия приостановят на неопределённый срок — до особого распоряжения. Также в регионе запрещены массовые мероприятия с участием детей и подростков, интернаты и детские дома закроют для посетителей. Детские сады продолжат работать, но у их воспитанников медики будут ежедневно измерять температуру.

«В регионе введен режим повышенной готовности. Он направлен на профилактику, на дезинфекцию. Я считаю, что это не избыточные меры. Лучше предупредить распространение коронавируса, чем лечить», — заявил Артамонов.

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