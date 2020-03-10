Воткинск, Удмуртия, , 21:46 — REGNUM В одной из школ Воткинска классный руководитель собирала деньги с родителей учеников «на развитие школы». Этот факт был установлен в ходе прокурорской проверки, сообщили ИА REGNUM в надзорном ведомстве Удмуртии.

Сообщение о сборе средств учительница разместила в сообществе класса в одной из социальных сетей. Средства собирались в том числе на банковскую карту педагога.

По результатам проверки в адрес директора школы внесены представления об устранении нарушения, они находятся на рассмотрении прокуратуры.

Классный руководитель привлечена к административной ответственности по т. 19.1 КоАП РФ («Самоуправство»).

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале из-за поборов в школе разразился скандал в Сочи. Видео, на котором учитель школы №27 города-курорта потребовала от детей сдать деньги на уборку класса, появилось в социальных сетях. Деньги собирались на оплату труда уборщиц.